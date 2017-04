THE WAKE WOODS: Neue Single "Get Outta My Way!"

THE WAKE WOODS, die Zweitplatzierten beim deutschen Rockpreis 2015, veröffentlichen heute mit "Get Outta My Way!" ihre neue Single. Schaut euch das Video hier an:









Auch zur Nummer "Up And Gone Away" haben die Jungs bereits einen Clip veröffentlicht:







Wenn irh Bock auf die Newcomer aus Deutschland habt, könnt ihr sie euch hier live ansehen:



11.11. Stralsund, 8cht Vorne

15.11. Stuttgart, Zwölfzehn

16.11. München, Garage Deluxe

17.11. Ansbach, Kammerspiele

19.11. Bremen, Lila Eule

20.11. Berlin, Auster Club

21.11. Köln, Blue Shell

23.11. Erfurt, Museumskeller

24.11. Hamburg, Molotow

26.11. Bad Homburg, Speicher

02.12. Kiel, Räucherei

03.12. Lehrte, Das Andere Kino

04.12. Magdeburg, Wohnzimmerkonzert (Ort wird kurzfristig bekanntgegeben) Auch zur Nummer "Up And Gone Away" haben die Jungs bereits einen Clip veröffentlicht:Wenn irh Bock auf die Newcomer aus Deutschland habt, könnt ihr sie euch hier live ansehen:11.11. Stralsund, 8cht Vorne15.11. Stuttgart, Zwölfzehn16.11. München, Garage Deluxe17.11. Ansbach, Kammerspiele19.11. Bremen, Lila Eule20.11. Berlin, Auster Club21.11. Köln, Blue Shell23.11. Erfurt, Museumskeller24.11. Hamburg, Molotow26.11. Bad Homburg, Speicher02.12. Kiel, Räucherei03.12. Lehrte, Das Andere Kino04.12. Magdeburg, Wohnzimmerkonzert (Ort wird kurzfristig bekanntgegeben)