LAMB OF GOD starten Leukemia & Lymphoma Society-Spendenkampagne

05. Engage The Fear Machine [Live from Bonnaroo] Ihr könnt euch 'The Duke' hier anhören:Wie angekündigt werden LAMB OF GOD zur Veröffentlichung der EP einige Fan-Items als Teil einer Online-Spendenkampagne, die nun unter www.propeller.la/lambofgod verfügbar ist, anbieten. Der Erlös der Kampagne geht an die Leukemia & Lymphoma Society:- Randy Blythes goldene Platte für »Ashes Of The Wake«- unterschriebene Signature Model-Gitarren- unterschriebene, handgeschriebene Lyrics- unterschriebene »The Duke«-CDs- unterschriebenes »The Duke«-Vinyl- unterschriebene Exemplare von Randy Blythes Buch- Chris Adler Pro-Mark Drumsticks, unterschrieben von Chris- signiertes Drumfell**Spender, die 5$ oder mehr abgeben, erhalten automatisch die Chance, Randy Blythes goldene Platte für »Ashes Of The Wake« zu gewinnen.Unter www.propeller.la/lambofgod könnt ihr auch ohne Gegenleistung spenden.Trackliste der "The Duke"-EP::01. The Duke02. Culling03. Still Echoes [Live from Rock am Ring]04. 512 [Live from Bonnaroo]05. Engage The Fear Machine [Live from Bonnaroo]