THE DOOMSDAY KINGDOM posten zweites Track-by-Track Special

THE DOOMSDAY KINGDOM veröffentlichen am 25. November ihre Debüt-EP "Never Machine". Bandkopf Leif Edling verrät im zweiten Track-By-Track Special weitere Details zu den neuen Songs:





"'Zodiac City' ist meine Interpretation von "The Zodiac" und dessen, was der Serienkiller in und außerhalb von San Francisco im Jahr 1969 getan hat", erklärt Mastermind Leif. "Ich mag diesen Song wirklich und viele Leute fragten mich, warum er nicht auf dem kommenden Album sein wird. Die Antwort ist einfach - ich kann leider nicht alle Tracks der EP auch auf dem Longplayer unterbringen, denn es gibt genügend andere neue Songs. Aber es ist dennoch ein cooles Stück und Niklas' Gesang ist herausragend. Speziell der letzte Refrain jagt mir Schauer über den Rücken."



"'The Whispering' ist eine sanfte Ballade und einer meiner Lieblinge", fügt er außerdem hinzu. "Wundervolle Keyboardarbeit von Dr Carl, der eine epische Atmosphäre erschafft. In Zukunft kann ich mir gut vorstellen, dass wir diesen Song mit einem vollen Orchester spielen - oder auch einfach nur in einer Kellerbar mit einer Akustikgitarre!"