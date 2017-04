METALLICA: Videos der "Bridge School"-Akustikauftritte online

Am 22. und 23.10.2016 performten METALLICA, deren "Hardwired... To Self-Destruct!"-Release kurz bevor steht, anlässlich Neil Youngs "Bridge School"-Benefiz-Konzertserie zum dritten Mal nach 1997 und 2007 in Mountain View, Kalifornien zwei akustische Gigs.



Auf dem Programm standen einige Bandklassiker, aber auch bisher nie oder selten gespielte Cover wie DEEP PURPLEs "When A Blind man Cries", THE CLASHs "Clampdown" und BUFFALO SPRINGFIELDs "Mr. Soul" mit Unterstützung von Neil Young selbst.



Einige Songs der beiden Akustikperformances könnt ihr euch in professioneller Qualität von METALLICA selbst gepostet ansehen:



"Mr. Soul":





"Mr. Clampdown":





"Enter Sandman":





"Bleeding Me":

