DESERTED FEAR veröffentlichen neues Video zu “Face Our Destiny”

Die deutschen Death Metal Durchstarter DESERTED FEAR haben ein neues Video zu „Face Our Destiny“ veröffentlicht. Der Song stammt vom kommenden Album „Dead Shores Rising“.

Die Band kommentiert: „Wir sind stolz euch mit ‚Face Our Destiny‘ den ersten Song von unserem kommenden Album ‚Dead Shores Rising‘ zu präsentieren. Die Videoproduktion war wieder ein Kraftakt für uns, aber zugleich eine großartige Erfahrung mit einem Wolfshund zu arbeiten, unter den Augen von gestählten Thüringer Stahlarbeitern zu drehen und dabei auch noch einen Einblick in deren harte Arbeit zu gewinnen. Die Botschaft des Videos sollte klar sein, wir wollten einen Kontrast zwischen der Natur und Industrie schaffen und damit zum Nachdenken anregen. Es ist halt leider nicht überall so grün wie bei uns in Thüringen! Action und Blut sollten natürlich auch nicht zu kurz kommen, aber wir wollen jetzt gar nicht zu viel verraten, schaut doch einfach rein. Viel Spaß damit!"“Dead Shores Rising” wird am 27. Januar 2017 über Century Media Records veröffentlicht und wird als Special Edition Digipak, Ltd. Edition Gatefold LP und als digitales Album erhältlich sein. Der Digipak enthält neben einem Patch und einem ersten Bonustrack einen weiteren zusätzlichen Song, zu dem Tomas Lindberg (AT THE GATES) einen Gastgesang beigesteuert hat. Das Vinyl enthält ein LP-Booklet und ein Poster.12.12.2016 Hamburg (Germany) – Knust (Metal Monday)“Dead Shores Rising” Release Shows:27.01.2017 Jena (Germany) – F-Haus28.01.2017 TBA29.01.2017 Essen (Germany) – Turock15.04.2017 München (Germany) – Backstage Dark Easter Metal Meeting23.06.2017 Protzen (Germany) – Protzen Open Air06.-08.07.2017 Ballenstedt (Germany) – Rock Harz Open AirWeitere Daten folgen.