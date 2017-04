Wacken Caravan bei eBay zu ersteigern

Die Wacken Foundation versteigert bei Ebay einen nagelneuen Hobby Caravan im W:O:A-Look, mit ganz besonderen Extras – ein Hingucker auf jedem Festival. Der Wohnwagen wurde von Hobby gestiftet und wird nun zugunsten der Wacken Foundation versteigert.





Die Auktion endet am Sonntag, 20.11.2016 um 18:11 Uhr. Mit dem Erlös der Auktion unterstützt die Wacken Foundation junge Bands und Künstler aus dem Hard Rock und Heavy Metal-Bereich.

Sportliches Design und junges Ambiente mit hellen Möbelfronten – der DE LUXE EDITION fasziniert durch seine sportlich-dynamische Linie. Ein eigenständiger Wohnwagen, mit Charakter, der ausgesprochen kompakt und wendig, aber dennoch perfekt ausgestattet und komfortabel eingerichtet ist. Dieser Reise-Caravan ist daher genau richtig, um schnell mal auf Tour zu gehen, ein Festival, Konzert, eine Stadt oder einen abseits gelegenen Campingplatz zu besuchen.

Dieser Wohnwagen fällt auf – ganz in Schwarz, verziert mit dem weißen W:O:A-Schädel, ist der Hobby Caravan ein Sammlerstück für jeden Metalhead. Neben dem weltweit bekannten Schädel ziert eine Collage berühmter Metal-Größen das Äußere. Grafiker Tim Eckhorst porträtierte Musiker, die in den vergangenen Jahren das Line- Up des weltweit größten Heavy Metal Festivals ausmachten. Und ein ganz besonderes Extra: Musiker und Bands wie Blind Guardian, Heaven Shall Burn, Beyond the Black und Equilibrium haben sich im Innenraum des Caravans auf der Waschraumtür verewigt.