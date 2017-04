"As The Stages Burn!" - ARCH ENEMY veröffentlichen Live-DVD in 2017

Arch Enemy DVD "As The Stages Burn!"

ARCH ENEMY veröffentlichen am 31. März 2017 eine Live-DVD mit dem Titel "As The Stages Burn!", auf der ihr Auftritt vom diesjährigen Wacken Open Air zu sehen sein wird. Freut Euch u.a. auf die Performance von Songs vom aktuellen Album "War Eternal" mit Sängerin Alissa White-Gluz. Zudem hat die Band neue Konzerte für 2017 angekündigt, hier der Überblick: