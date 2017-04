INIRE - Video zu "Endless", Album kommt am 18. November

Die kanadischen Groove-Metaller INIRE veröffentlichen ihr neues Album 'Cauchemar' am 18. November 2016. Vorab könnt Ihr Euch den Clip zu "Endless" ansehen, Fans von ALICE IN CHAINS und PANTERA sollten ein Ohr riskieren. Tracklist und Coverartwork der kommenden Scheibe findet Ihr weiter unten:

Die Scheibe liefert modernen Stoner / Groove Metal, wurde von Drummer Chris Bonavia produziert und bildet den Nachfolger des 2009 veröffentlichten Album-Debüts 'Born The Wicked, The Fallen, The Damned'.1. Avidya (1:49)2. Wide Awake (4:04)3. Next of Kin (4:40)4. Endless (3:46)5. Crash (3:45)6. Hell Is Us (3:58)7. Far From Anything (3:24)8. Let It Die (3:37)9. Lord of The Flies (0:59)10. Burn (3:46)11. Into The Labyrinth (1:54)12. Cauchemar (3:42)13. Just A Halo Away (4:27) Homepage der Band aus Québec.