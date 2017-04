Hamburgs Melodic-Hardcore-Hoffnung DIE HEART kehrt ins Studio zurück, um den Nachfolger der Debüt-EP "All For One" einzuspielen. Das Debütalbum entsteht im Hafenklang-Studio unter der Leitung von Marc Schettler, die Veröffentlichung ist geplant für Frühjahr 2017. Im Dezember spielt die Band noch drei Gigs: