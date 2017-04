ULI JON ROTH: Details & Video zu "Tokyo Tapes Revisited"

Am 16.12.2016 wird Gitarrist ULI JON ROTH sein neues Livealbum "Tokyo Tapes Revisidted - Live In Japan" als Blu-ray, DVD, Digital Download und limitierte Super Deluxe Box veröffentlichen.



Das Konzert zelebriert Roths frühe Arbeit mit den SCORPIONS und wurde am 20. Februar 2015 in der gleichen Halle aufgenommen wie der Bandklassiker "Tokyo Tapes" von 1978. Roth war Gründungsmitglied der SCORPIONS verließ die Band im Jahr 1978 aber, um eine Solokarriere mit seiner Band ELECTRIC SUN zu verfolgen. Neben Digital Download und der Blu-ray + 2CD sowie der DVD + 2CD (jeweils im Digipack) wird das Album als auf 800 Stück limitierte Box-Version erscheinen.Die hochwertige aufklappbare Box beinhaltet 4 heavyweight Vinyl LPs mit Roths "Scorpions Revisited"-Album aus dem Jahr 2015, das zuvor nicht auf Vinyl erhältlich war. Außerdem findet sich in der Box ein 80seitiges Hardcover 12" Fotobuch, das auch 8 Discs beinhaltet: 1 BluRay des Konzerts in Tokyo, 1 Bonus BluRay (mit Originalaufnahmen der ersten Japantour der Scorpions, gefilmt mit Ulis persönlicher Super-8 Kamera), 2 Audio CDs des Konzerts in Tokyo und 4 Bonus Audio CDs der Konzerte in Osaka und Nagoya von der gleichen Japan Tour. Darüber hinaus wird die Box komplettiert durch einen Uli Jon Roth Gitarren-Schlüsselanhänger und ein Echtheitszertifikat, handschriftlich nummeriert und unterschrieben von Uli Jon Roth persönlich.Gebt euch vorab das Video zu "Virgin Killer":Hier sind außerdem Cover und Trackliste von "Tokyo Tapes Revisited":1 - All Night Long (Live) 4:492 - Longing for Fire (Live) 3:233 - Crying Days (Live) 5:424 - The Sails of Charon (Live) 10:075 - Sun in My Hand (Live) 5:106 - Virgin Killer (Live) 4:407 - Kojo No Tsuki (Live) 5:218 - We'll Burn the Sky (Live) 8:539 - In Trance (Live) 7:5010 - Rainbow Dream Prelude (Live) 8:3711 - Fly to the Rainbow (Live) 10:5512 - Top of the Bill (Live) 4:3713 - I've Got to Be Free (Live) 11:4414 - Polar Nights (Live) 10:0815 - Dark Lady (Live) 15:1016 - Pictured Life (Live) 3:0517 - Catch Your Train (Live) 4:4018 - All Along the Watchtower (Live) 7:5619 - Little Wing (Live) 8:24