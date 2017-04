PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS: Video zu "Big Mouth"

Nach dem Tod von Lemmy Kilmister hat MOTÖRHEAD-Klampfer Phil Campbell mit PHIL CAMPBELL AND THE BASTARD SONS eine neue Kapelle am Start. Die wird am 18.11.2016 eine selbstbetitelte Debüt-EP via Motörhead Music auf den Markt bringen.





Einen ersten Vorgeschmack gibt es schon mal mit dem Video zu "Big Mouth":







Produziert wurde die EP von Todd Campbell in den eigenen Stompbox Studios in Wales, UK, den Mix besorgte MOTÖRHEAD-Produzent Cameron Webb.



Die Band besteht aus:



Phil Campbell – Gitarre

Todd Campbell - Gitarre

Dane Campbell – Schlagzeug

Tyla Campbell – Bass

Neil Starr – Gesang



Trackliste der EP:



1 Big Mouth

2 Spiders

3 Take Aim

4 No Turning Back

