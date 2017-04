ANTHRAX kommen im Frühjar wieder nach Deutschland mit einer ganz besonderen Show - Das Album "Among The Living" von 1987 wird in voller Länge gespielt.





Gemeinsam mit THE RAVEN AGE werden ANTHRAX folgende Shows spielen:



21.02. Oberhausen, Turbinenhalle

22.02. Stuttgart, LKA

24.02. Nürnberg, Löwensaal

25.02. München, Backstage

07.03. Hamburg, Docks

08.03. Frankfurt, Batschkapp

