Weitere Bands fürs RELOAD Festival bestätigt

Es wurden weitere Bands für das vom 25.8. bis 26.8.2016 stattfindende RELOAD Festival in Sulingen bestätigt.



Verstärken werden das Lineup Black Label Society, Terror, Anti Flag, August Burns Red, Prong, While She Sleeps, HUNDREDTH, ANY GIVEN DAY, Max Raptor und TuXedoo. Davon werden While She Sleeps, Rogers, Any Given Day und Hundredth das Programm derWarm-Up-Night am 24. August bestreiten.Das bisherige Lineup liest sich wiefolgt:AMON AMARTHCALIBANBETONTODMASSENDEFEKTROGERSWHITECHAPELMR. IRISH BASTARDBLACK LABEL SOCIETYTERRORANTI FLAGAUGUST BURNS REDPRONGWHILE SHE SLEEPSHUNDREDTHANY GIVEN DAYMAX RAPTORTUXEDOOTickets sind zum Preis von 89 € inklusive Camping zu haben.