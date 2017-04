OVERKILL: Neues Studioalbum "The Grinding Wheel" im Februar 2017

Mit "The Grinding Wheel" veröffentlicht die Thrash-Institution am 10.02.2017 ihr 18. Studioalbum.



Bobby "Blitz" Ellsworth sagt dazu: “Grinding on! Here we come again kids, strapped to the Grinding Wheel! Bang your head.”»The Grinding Wheel« wurde von der Band selbst produziert. Um den Mix kümmerte sich Andy Sneap (TESTAMENT, EXODUS, ACCEPT). Das Artwork wurde wieder von Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH...) erstellt.Die Trackliste:1. Mean Green Killing Machine2. Goddamn Trouble3. Our Finest Hour4. Shine On5. The Long Road6. Let's All Go To Hades7. Come Heavy8. Red White And Blue9. The Wheel10. The Grinding WheelEinen ersten Eindruck ihres neuen Albums hatte die Band kürzlich mit dem Lyricvideo zum Song "Our Finest Hour" veröffentlicht: