BLACK STAR RIDERS kündigen "Heavy Fire" an / Lyric Video verfügbar

"Heavy Fire" heißt das neue Werk der BLACK STAR RIDERS, das am 03.02.2017 via Nuclear Blast erscheinen wird.



Mit der neuen Single "When The Night Comes In" gibt euch die Truppe einen ersten Vorgeschmack:2016 kehrte die Band ins Studio zurück, um mit Produzent Nick Raskulinecz (RUSH, THE FOO FIGHTERS, MASTODON) in seinem Studio bei Nashville an dem Nachfolger von »The Killer Instinct« zu basteln."Angst, Leidenschaft, Kraft, Ruhm, Liebe, Wahrheit, Lügen, Loyalität - all diese Fragen warten auf dem Album darauf beantwortet zu werden. Eine Gitarrenarmee wird über Euch herfallen… und sie bringt das 'Heavy Fire'!" – Ricky Warwick (Sänger)"Nicht viele neue Bands erreichen die Drei-Albums-Grenze heutzutage. Doch diese Platte ist ohne Zweifel das Beste, was die BLACK STAR RIDERS bisher abgeliefert haben. Es machte riesigen Spaß, es aufzunehmen und ich kann nicht erwarten, die Songs auf der Tour im März live zu spielen!" – Scott Gorham (Gitarrist)Nach ihren gefeierten Alben »All Hell Breaks Loose« und »The Killer Instinct« pflastern die BLACK STAR RIDERS ihren Weg weiter durch die Welt des modernen Rock'n'Rolls. »Heavy Fire« wird erneut von Nuclear Blast veröffentlicht werden. Außerdem kooperiert die Band mit Pledgemusic, einer neuen innovativen Plattform der modernen Musikwelt, die es Fans erlaubt, noch weitere besondere Produkte und Erlebnisse zum Release des Albums zu erhalten."Heavy Fire" wird in folgenden Formaten erhältlich sein:Limited Edition Digibook CD (inkl. Bonustrack), CD, Vinyl, Vinyl Picture Disc und in digitaler Form. Außerdem ist im Nuclear Blast Mailorder noch die limitierte orangene und Clear Vinyl erhältlich.Tracklists:CD1. Heavy Fire2. When The Night Comes In3. Dancing With The Wrong Girl4. Who Rides The Tiger5. Cold War Love6. Testify Or Say Goodbye7. Thinking About You Could Get Me Killed8. True Blue Kid9. Ticket To Rise10. Letting Go Of MeDas limitierte Digibook wird die oben erwähnte Tracklist plus den Bonustrack 'Fade' enthalten.Limited Edition Gatefold VinylLimited Edition Picture DiscSide One1. Heavy Fire2. When The Night Comes In3. Dancing With The Wrong Girl4. Who Rides The Tiger5. Cold War LoveSide Two1. Testify Or Say Goodbye2. Thinking About You Could Get Me Killed3. True Blue Kid4. Ticket To Rise5. Letting Go Of MeNach einem kompletten Jahr auf Tour kommen die BLACK STAR RIDERS (Ricky Warwick, Scott Gorham, Damon Johnson, Robert Crane und Jimmy DeGrasso) zurück auf der Bühne mit 16 Daten in Großbritannien und Irland. Bei den ersten fünf Daten sind die schottischen Rocker GUN und THE AMORETTES als Support mit am Start, während die restlichen 11 Shows mit den schwedischen BACKYARD BABIES und GUN gerockt werden.Hier die Daten für die "Heavy Fire Tour 2017":w/ GUN, THE AMORETTES02.03. UK Cardiff - Tramshed03.03. UK Wrexham - William Aston Hall04.03. IRL Dublin - Academy05.03. UK Belfast - Limelight07.03. UK Inverness - Ironworksw/ BACKYARD BABIES, GUN08.03. UK Glasgow - o2 ABC (Co-Headlineshow mit GUN)09.03. UK Glasgow - o2 ABC (Co-Headlineshow mit GUN)10.03. UK Newcastle - o2 Academy11.03. UK Leeds - o2 Academy12.03. UK Manchester - o2 Ritz14.03. UK Nottingham - Rock City15.03. UK Norwich - UEA16.03. UK Bristol - o2 Academy17.03. UK London - o2 Kentish Town Forum18.03. UK Birmingham - o2 Institute19.03. UK Bournemouth - o2 Academy