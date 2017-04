LUCA TURILLI'S RHAPSODY haben mit "Warriors Pride" eine weitere Kostprobe aus ihrem Livealbum "Cinematic And Live" vorgestellt, das der Dolby Atmos-Version von "Prometheus, Symphonia Ignis Divinus" beiliegen wird.



Hört euch die Nummer in der Liveversion jetzt an:Falls ihr den ersten Appetizer "Rosenkreuz (The Rose And The Cross)" verpasst habt - bitte sehr:»Prometheus, The Dolby Atmos Experience + Cinematic And Live« wird am 09. Dezember über Nuclear Blast erscheinen.