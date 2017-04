BONFIRE - Neues Album "Byte the Bullet" und Welttournee im Frühjahr 2017

Gute Neuigkeiten für alle BONFIRE Fans: Die deutschen Hardrocker spielen mit "Byte the Bullet" derzeit ein neues Studioalbum ein, das am 24.03.2017 erscheinen soll. Anschließend will die Band ihr neues Werk im Rahmen einer ausgiebigen Welttournee vorstellen.





Bereits in diesem Jahr hatten BONFIRE mit dem Doppelalbum "Pearls" 24 neu eingespielte Klassiker der Bandgeschichte veröffentlicht und spielten während einer erfolgreichen Europatournee zum 30jährigen Bandjubiläum mehr als 80 Shows.



Wer dieses Jahr kein Konzert der Jungs besuchen konnte oder einfach nicht genug von BONFIRE Shows bekommt - hier die ersten Tourdaten für 2017:







01.04. ESP - Barcelona / Razz

02.04. ESP - Madrid / Colloseum

07.04. UK - Galway / Monroes

09.04. UK - Buckley / Tivoli

14.04. CH - Aarburg / Mosigburg

27.04. GER - Bruchsal / Fabrik

13.05. ESP - Ibiza / Hard Rock Hell-Festival

16.06. GER - Offenhausen / Festival (near Nürnberg)

08.07. GER - Dormettingen / Schieferpark Open Air

15.07. GER - Jamboree-Open Air

23.07. GER - Regensburg / Piazza Open Air mit Manfred Mann`s Earthband

25./26.08. GER - Obrigheim/Pfalz / Rock im Hinterland

25.08. POR - Coimbra Open Air

02.09. PL - Zgierz / City of Power-Open Air

21.10. GER - Memmingen / Kaminwerk



Weitere Termine folgen! Bereits in diesem Jahr hatten BONFIRE mit dem Doppelalbum "Pearls" 24 neu eingespielte Klassiker der Bandgeschichte veröffentlicht und spielten während einer erfolgreichen Europatournee zum 30jährigen Bandjubiläum mehr als 80 Shows.Wer dieses Jahr kein Konzert der Jungs besuchen konnte oder einfach nicht genug von BONFIRE Shows bekommt - hier die ersten Tourdaten für 2017:01.04. ESP - Barcelona / Razz02.04. ESP - Madrid / Colloseum07.04. UK - Galway / Monroes09.04. UK - Buckley / Tivoli14.04. CH - Aarburg / Mosigburg27.04. GER - Bruchsal / Fabrik13.05. ESP - Ibiza / Hard Rock Hell-Festival16.06. GER - Offenhausen / Festival (near Nürnberg)08.07. GER - Dormettingen / Schieferpark Open Air15.07. GER - Jamboree-Open Air23.07. GER - Regensburg / Piazza Open Air mit Manfred Mann`s Earthband25./26.08. GER - Obrigheim/Pfalz / Rock im Hinterland25.08. POR - Coimbra Open Air02.09. PL - Zgierz / City of Power-Open Air21.10. GER - Memmingen / KaminwerkWeitere Termine folgen!