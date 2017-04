Australier CHILD veröffentlichen Video zu “Blueside Of The Collar”

Die coolen Jungs von CHILD

Die jambesessenen Australier von Child veröffentlichen ihr erstes Single-Video aus dem Album “Blueside”, das am 2. Dezember über das Vinylliebhaber-Label Kozmik Artifactz erscheint. “Blueside Of The Collar”, so das Versprechen des Labels, "fängt die Essenz des Doom Blues-Trios roh und ungefiltert ein: Aus intimen und gleichsam intensiven Jam-Sessions heraus entfesseln Child eine klangliche Urgewalt, die sich sowohl pechschwarzen Swamp Blues als auch alten Doom Metal einverleibt." Überzeugt Euch am besten selbst: