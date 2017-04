POWERWOLF: Tour-Edition von "Blessed & Possessed"

POWERWOLF werden pünktlich zu ihrer im Januar startenden Tour mit EPICA und BEYOND THE BLACK ihr aktuelles Album "Blessed & Possessed" als Tour-Edition neu heraus bringen.



Am 06.01.2017 wird die Scheibe in neuem Gewand als Doppel-CD im Digipack neu aufgelegt. Auf der Bonus CD wird der Headliner-Auftritt vor 40.000 Zuschauern auf dem Summer Breeze Open Air 2015 enthalten sein. Wer die Scheibe bereits besitzt, brauchtn sich aber nicht zu ärgern: "Preaching At The Summer Breeze" wird im Digipack auch separat erhältlich sein. Vorbestellen könnt ihr die Tour Edition sowie die Live-CD im Shop von Napalm Records Hier die Trackliste zu "Preaching At The Summer Breeze":1 Lupus Daemonis (Intro)2 Sanctified with Dynamite3 Coleus Sanctus4 Army Of The Night5 Amen & Attack6 Resurrection by Erection7 Armata Strigoi8 Kreuzfeuer9 Werewolves of Armenia10 In The Name Of God (Deus Vult)11 Blessed & Possessed12 All We Need Is Blood13 Dead Boys Don‘t Cry14 We drink your blood15 Lupus DeiWer POWERWOLF gemeinsam mit EPICA & BEYOND THE BLACK live sehen möchte, kann eines der folgenden Konzerte besuchen:12.01.2017 DE - Wiesbaden / Schlachthof13.01.2017 DE - Cologne / Palladium14.01.2017 DE - Ludwigsburg / MHP Arena16.01.2017 CH - Geneve / Salle des Fetes de Thonex17.01.2017 CH - Zurich / Volkshaus18.01.2017 IT – Milan / Live Club20.01.2017 DE - Munich / Tonhalle21.01.2017 AT - Vienna / Gasometer22.01.2017 HU – Budapest / Barba Negra Music Club24.01.2017 PL - Warsaw / Progresja25.01.2017 DE - Berlin / Huxleys27.01.2017 DE - Oberhausen / Turbinenhalle28.01.2017 CZ - Prague / Forum Karlin29.01.2017 DE – Hannover / Capitol31.01.2017 DE – Hamburg / Mehr! Theater01.02.2017 BE – Brussels / Ancienne Belgique03.02.2017 UK - London / Shepherds Bush Empire04.02.2017 FR - Paris / Zenith