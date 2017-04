RAMMSTEIN und weitere Bands für ROCK AM RING und ROCK IM PARK bestätigt

Dritter Headliner mit SYSTEM OF A DOWN und DIE TOTEN HOSEN sind RAMMSTEIN. Hinzu gesellen sich BEATSTEAKS, FIVE FINGER DEATH PUNCH, ALTER BRIDGE, GENETIKK, THRICE, SUICIDE SILENCE, FRANK CARTER & THE RATTLESNAKES und SLAVES. Somit sind bereits über 30 Bands für die Zwillingsfestivals angekündigt.

Die Band um Frontmann Till Lindemann wird bei den Open-Airs ihre einzigen deutschen Konzerte im nächsten Jahr spielen. Gemeinsam mit System Of A Down und Die Toten Hosen bilden sie ein perfektes Rock-Triumvirat an der Spitze der Zwillingsfestivals.Rock am RingRock im Park2. – 4. Juni 2017187 StrassenbandeAirbourneAlter BridgeAnnenMayKantereitBastilleBeartoothBeatsteaksBeginnerBonez MC & RAF CamoraBroilersDie Toten HosenFeine Sahne FischfiletFive Finger Death PunchFrank Carter & The RattlesnakesGenetikkHenning WehlandIn FlamesKraftklubMacklemore & Ryan LewisMarteriaMotionless in WhitePierce The VeilProphets Of RageRag’n‘Bone ManRammsteinSlavesSleeping With SirensSuicide SilenceSystem Of A DownThriceWirtz