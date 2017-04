ANNIHILATOR veröffentlichen dreifach-Disc "Triple Threat"

Die kanadischen Thrash/Heavy Metal-Großmeister ANNIHILATOR veröffentlichen am 27. Januar 2017 „Triple Threat“ – eine Sammlung von Annihilator-Songs in drei unterschiedlichen Szenarien auf drei Discs, zwei CDs und einer DVD oder BluRay.



Chapter I – Annihilator Un-Plugged: The Watersound Studios Sessions (62 mins)

Chapter II – Annihilator Live at the BANG YOUR HEAD Festival (45 mins)

Chapter III - ANNIHILATOR: Summer Mini-Documentary 2016 (50 mins)

Plus Bonus Video Chapters: "Jeff's Commentary On The Acoustic Songs" and "Jeff Answers Fan Questions".

Der Inhalt der BluRay und DVD ist auf drei Teile verteilt:Den Hauptteil nimmt dabei ein rein akustisch gespieltes Set von Klassikern ein, für das Bandleader/Gitarrist/Songwriter und Sänger Jeff Waters die Bandmitglieder Aaron Homma und Richard Hinks, den Schlagzeuger und Freund Marc LeFrance aus Vancouver BC und den Sessionmusiker Pat Robillard aus Ottawa zusammenbrachte. Aufgenommen und gemixt von Waters (mit Marty Sobb), hat dieses Quintett alles live, komplett und gemeinsam in den Watersound Studios in Dunrobin, Kanada Ende Mai/Anfang Juni 2016 eingespielt.Waters beschreibt diese Erfahrung als den herausforderndsten, befriedigendsten und vielleicht ‚elektrisch‘ kreativsten Moment seiner Karriere und hat dementsprechend viel dazu zu sagen:„Das war eine der coolsten Sachen, die ich in meiner langen Karriere gemacht habe. Fünf Leute in einem Raum zu haben, alle mit unterschiedlichen Hintergründen und Talenten, die zusammen Songs aus der Vergangenheit spielen und dabei wie eine Einheit klingen, komplett live und mit Gefühl. Das war eine der größten musikalischen Herausforderungen die ANNIHILATOR je zu bewältigen hatte. Aber was mich am meisten beeindruckt hat, war wie man all die individuellen Stile heraushören kann, die jeder der Musiker hat und wie wir es geschafft haben, das Spiel und Gefühl zusammenzufügen. All das in einer einzigen Aufnahme und inlusive all der kleinen Spielfehler und Ungenauigkeiten, die ich normalerweise niemals durchgehen lassen würde!Dieses Set beinhaltet einige der melodischen Songs, sogar einen von 1984 (ein paar dieser Jungs waren damals noch gar nicht geboren!). Ich musste das einfach einmal in meinem Leben machen… mich selbst herausfordern und vielleicht einigen anderen zeigen, dass es nicht immer nur um den Metal und den Thrash geht. Rock‘n’Roll & Balladen kann man überall im Heavy Metal finden!Die Musik von ANNIHILATOR besteht aus verdammt vielen Stilen, die zu einem einzigen vermischt wurden. Und so habe ich auch die Musiker für dieses Set ausgewählt… eine bunte Tüte aus Rockern und Metalheads. Und sie haben unser Vermächtnis mit Stolz erfüllt. Viel Vergnügen… wir lieben es auf jeden Fall.“Die zweite Disc beinhaltet ANNIHILATORs Konzert vom "Bang Your Head"-Festival 2016. Hinzu kommt exklusives Backstage-Filmmaterial und Material von Jeff Waters persönlicher Kamera.