POSSESSED und BELPHEGOR im Dezember auf "Evil Over Europe Double Headliner Tour"

Mit POSSESSED und BELPHEGOR hat sich ein fulminantes Package zusammengetan, das im Dezember diesen Jahres im Rahmen der "Evil Over Europe Double Headliner Tour" auch in Deutschland Halt machen wird. Die beiden Bands werden sich als Co-Headliner dabei jeden Abend abwechseln und spielen je eine volle Stunde Show!

Termine in Deutschland:(USA/Death Metal)POSSESSED werden als Taufpaten des Death Metal Genres gefeiert! Sie gelten als die erste Death Metal Band überhaupt, der Genrebegriff stammt von ihrem ersten Demo-Titel "Death Metal". Die Schöpfer des Genres, das wir alle so sehr lieben gelernt haben, stürmen Europa und kommen im Dezember auf Tour nach Deutschland. Dabei werden sie ein Set aus Klassikern aus den Alben "Seven Churches" und "Beyond The Gates" spielen!(Österreich/Blackened Death Metal)BELPHEGOR haben sich zu einer der extremsten Formationen entwickelt, die jemals in der Death/Black Metal Szene entstanden sind. Die Bandmitglieder beschreiben ihren musikalischen Höllenritt als "Supreme Death/Black Metal-Kunst“. Sie sind noch mit ihrem aktuellen Werk "Conjuring The Dead" auf Tour, spielen aber auch schon neue Songs von ihrem 2017 erscheinenden Album.Unterstützt wird das Duo auf der Tournee von ABSU aus den USA.(USA/Blackened Thrash Metal/Mythological Occult Metal)Amerikas feinster Black Metal Export ABSU wird die beiden Titanen als Main Support mit einem 45-Minuten-Set unterstützen. ABSU sind in der Szene hoch angesehen und prägen die Black Metal Community in den USA seit den 80ern mit.