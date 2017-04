Neues KROKUS Album "Big Rocks" kommt im Januar

"Big Rocks" Coverartwork

Am 27. Januar 2017 erscheint das nueue KROKUS Album "Big Rocks" – eine Hommage der Schweizer Hard Rocker an Größen wie Led Zeppelin, Queen, The Who, Steppenwolf, Neil Young, Bob Dylan, The Rolling Stones und viele weitere. KROKUS präsentieren darauf ihre eigene Variante von Hits wie “My Generation”, “Tie Your Mother Down”, “Whole Lotta Love”, “Quinn The Eskimo” oder “Born To Be Wild”.