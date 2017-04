SWEDEN ROCK 2017: Die ersten Bands inklusive zwei Headliner stehen fest

Für das SWEDEN ROCK FESTIVAL 2017 wurden jetzt der erste Schwung bestätigter Bands -inklusive der ersten beiden Headlinern- bekannt gegeben, wovon sich einige der Bands mit exklusiven Shows angekündigt haben.

Das Event findet vom 07. bis 10. Juni 2017 an gewohnter Stelle in Norje / Süd-Schweden statt.Aerosmith (Farewell Tour / only Show in Sweden)In FlamesRunning Wild (only Show in Scandinavia 2017)ClutchGotthard (25th anniversary show)VenomRhapsody (20th anniversary reunion / farewell tour)Black Star RidersCandlemass (30th anniversary “Nightfall” show)Y & TMetal Church