Pünktlich zur Veröffentlichung ihres neuen Albums "The Blaze" (25.11.) sind die finnischen Melodic Power Metal-Veteranen BURNING POINT auch mit einem brandneuen Videoclip zum Song „The King Is Dead, Long Live The King“ am Start.









Gedreht wurde im winterlichen Finnland - und ganz ohne die Band.



