ASEETHE: Trailer zu "Hopes Of Failure"

Die Drone-/Doom-Band ASEETHE hat ihr nächstes Album angekündigt: "Hopes Of Failure" kommt am 24. Februar auf den Markt. Einen ersten Trailer gibt es jetzt.



Aseethe-Gitarrist und Sänger Brian Barr hat die Band als Solo Projekt gestartet um einen doom-orientierten Sound zu erkunden. Barr wurde schnell von Eric Diercks am Schlagzeug/Samples unterstützt der seine Liebe für neue Musik in das Projekt mit einbrachte als auch die Fähigkeit rhythmische Komplexität in Aseethe's stätigen dunklen Marsch einfließen zu lassen. Das aktuelle Trio wurde durch Brians Bruder Danny Barr am Bass und Gesang vervollständigt. Aseethe haben unter anderem bereits mit Yob, Converge, THe Body, SUMAC, Thou, Horseback und Inter Arma die Bühne geteilt. Sie werden ausgewählte Dates mit Hell und eine Tour mit Fister spielen. Es wird eine super limitierte Edition (100) von "Hopes Of Failure" Kasetten geben und die Band wird auf dem Midnight Communion Festival auftreten.Aseethes selbstveröffentlichte Alben waren große Noise-beeinflusste Soundlandschaften. "Hopes Of Failure" entledigt sich einiger dieser Elemente und legt alle Aufmerksamkeit auf das erschaffen mammutgroßer Riffs.