MEMORIAM kündigen Album für 2017 an

Die englische Todeswalze MEMORIAM kündigen für 2017 ihren ersten Longplayer, der den Namen "For The Fallen" tragen wird, an.





Bevor es die Scheibe jedoch geben wird, versorgen uns die Briten mit einer 2 Song-EP, die "The Hellfire Demos II" heissen wird.

Die Band geht ja bekanntlich aus Teilen der nicht mehr existierenden BOLT THROWER hervor.

Nach der ersten Demo und einigen Live-Aktivitäten, haben es Scott Fairfax (Bass bei CEREBRAL FIX ),

Andy Whale (Drums bei BOLT THROWER), Karl Willetts (BOLT THROWER Frontmann) und Frank Healy (Bass bei BENEDICTION und NAPALM DEATH) endlich geschafft, einen Longplayer einzuprügeln.

