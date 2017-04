EDENBRIDGE: Neues Album und neue Besetzung

Mehr als ein Jahr lang hat die österreichische Symphonic Metal-Band EDENBRIDGE um Sängerin Sabine Edelsbacher an ihrem neuen Album gearbeitet, jetzt gibt Gitarrist/Komponist Lanvall den Veröffentlichungstermin bekannt: "The Great Momentum" erscheint am 17. Februar 2017. Die Band hat außerdem einen neuen Schlagzeuger.



Wie bereits der Vorgänger "The Bonding" (2013) wurde auch "The Great Momentum" von Lanvall produziert, gemischt hat erneut Karl Groom (Threshold) in seinem englischen ´Thin Ice Studio`, das Mastering stammt von Mika Jussila (u.a. Stratovarius) in den renommierten ´Finnvox Studios`. Unter den Gästen befinden sich Sänger Erik Martensson (Eclipse, W.E.T, Nordic Union) und die Junge Philharmonie Freistadt. Außerdem stellen Edenbridge mit dem kommenden Album ihren neuen Schlagzeuger Johannes Jungreithmeier vor, der jetzt auch live zum Einsatz kommt: im Februar in Österreich und im März auf Vietnam-Tournee.Lanvall: „Wir freuen uns, mit The Great Momentum unser bislang härtestes aber auch zugleich bombastischstes Album präsentieren zu können. Ich bin fest davon überzeugt, dass meine Begeisterung durch die Reaktionen der Fans bestätigt werden.“"The Great Momentum" erscheint am 17.02.2017 über SPV/Steamhammer als 2CD Digi (Bonus CD mit Instrumentalversionen), 2LP Gatefold (goldenes Vinyl), Boxset (incl. 2CD Digi, 2LP, Poster, Sticker, Button, Patch, Mousepad, handsignierte Autogrammkarte), Download und Stream.Tracklisting1. SHIANTARA (5:51)2. THE DIE IS NOT CAST (5:15)3. THE MOMENT IS NOW (4:21)4. UNTIL THE END OF TIME (4:36)5. THE VISITOR (5:54)6. RETURN TO GRACE (5:13)7. ONLY A WHIFF OF LIFE (3:44)8. A TURNAROUND IN ART (7:32)9. THE GREATEST GIFT OF ALL (12:18)LIVE 201724.2. A-Traun - Spinnerei26.2. A-Wien - SzeneLINE-UP:Sabine Edelsbacher: Lead VocalsLanvall: Lead & Rhythm Guitars, Bass, 6 & 12 String Acoustic Guitars, Nylon Guitar, Piano & Keyboards, Hammered Dulcimer, BouzoukiDominik Sebastian: Lead & Rhythm Guitars, Nylon GuitarJohannes Jungreithmeier: Drums