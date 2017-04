Viele neue Bands in den Festivallineups

In den letzten Tagen wurden einige neue Bands für die kommenden Festivals angekündigt. Den heutigen Nikolaus nehmen wir zum Anlass für eine kleine Übersicht, über die aktuellen Lineups der größeren und kleineren Festivals.



In den letzten sechs Tagen wurden im WACKEN Adventskalender folgende Bands angekündigt:

Wacken Open Air 2017 03.08.2017 - 05.08.2017



TRIVIUM

TANKARD

AHAB

KADAVAR

SERENITY

WITCHERY

ABORTED

IMPERIUM DEKADENZ

DAWN OF DISEASE

BRUJERIA

BATUSHKA

MEMORIAM

CYPECORE

MARILYN MANSON

EUROPE



Hinzu kommen die bisher bestätigten Bands:



Amon Amarth

Apocalyptica

ASP

Aura Noir

Avantasia

Candlemass

Emperor

Fates Warning



Grand Magus

Hämatom

Heaven Shall Burn

Kreator

Lacuna Coil

Mayhem

Napalm Death

Orange Goblin



Paradise Lost

Powerwolf

Rage

Saltatio Mortis

Soilwork

Sonata Arctica

Turbonegro

Im Süden beim Summer Breeze sieht es folgendermaßen aus:

Summer Breeze 16.08.2017 - 19.08.2017



AMON AMARTH

AUGUST BURNS RED

CHELSEA GRIN

DELAIN

DER WEG EINER FREIHEIT

GORGUTS

HAVOK

IN EXTREMO

OBITUARY

SONATA ARCTIVA



Das ROCKHARZ Festival bestätigt Wöchentlich neue Bands:

Rockharz Festival 2017 05.07.2017 - 08.07.2017



Neu Bestätigts sind:

INSOMNIUM

VARG

VINTAGE CARAVAN

GRAVE DIGGER

FEUERSCHWANZ

FIRKIN

Bisher bestätigt:



Blind Guardian

Heaven Shall Burn

In Extremo

Arch Enemy

Iced Earth

Korpiklaani

Death Angel

Lord Of The lost

Mono Inc.

Ost+Front

Unzucht

Dew Scented

Tank

Deserted Fear



Ganz in der Nähe zum Rockharz Festival, findet mittlerweile zum vierten Mal das METAL FRENZY Festival statt, auch hier wurden regelmäßig neue Bands angekündigt:



Metal Frenzy Open Air 29.06.2017 - 01.07.2017



Abort Once Around

Asator

Black Messiah

Bloodland

Born From Pain

Crushing Caspars

Desolated

Evil Invaders

Firtan

Gutalax

Krawallbrüder

Macbeth

Nameless Disease

Rage

Sin Arrest

Stratovarius

Tankard

Tempest

The Unguided

Vader

Victorius

Virtue Concept

Visions of Atlantis

Völkerball



Vainstream Rockfest 01.07.2017



Architects

Callejon

The Black Dahlia Murder

Northlane



Hurricane & Southside Festival 23.06.2017 - 25.06.2017

34 neue Bands wurden heute Angekündigt



DRUNKEN MASTERS

PICTURES

K. FLAY

ALEX MOFA GANG

HIGHLY SUSPECT

SKINNY LISTER

THE SMITH STREET BAND

NOTHING BUT THIEVES

The KING BLUES

DISCO ENSEMBLE

SXTN

NEONSCHWARZ

ANTILOPEN GANG

ME FIRST AND THE GIMME GIMMES

HEISSKALT

SEASICK STEVE

OK KID

FRITTENBUDE

ARCHIVE

SSIO

CALLEJON

XAVIER RUDD

DANKO JONES

257ERS

KONTRA K

MILKY CHANCE

BILDERBUCH

GOGO BORDELLO

JIMMY EAT WORLD

SDP

RANCID

MADO DIAO

ALT-J

IMAGINE DRAGONS

DIE ANTWOORD

DIE KASSIERER



Bisher bestätigt:



GREEN DAY

LINKIN PARK

CASPER

BLINK-182

FRITZ KALKBRENNER

FLOGGING MOLLY

EDITORS

JENNIFER ROSTOCK

FRANK TURNER & THE SLEEPING SOULS

BOY

MAXIMO PARK

DIE ORSONS

JORIS

HAFTBEFEHL

GLORIA

ERIK COHEN



BOYS NOIZE

DIGITALISM LIVE

GESTÖRT ABER GEIL

RAMPUE