TENSIDE: Albumdetails & Video zu "Unbreakable"

Am 13.01.2017 veröffentlicht das Münchener Quartett TENSIDE ihr neues Album "Convergence". Bereits jetzt könnt ihr euch mit dem Video zu "Unbreakable" einen Eindruck verschaffen:



Der Nachfolger des 2013 erschienenen Longplayers "Nova" wurde von der Band selbst produziert. Als Co-Producer wurde erneut EMIL BULLS-Sänger Christoph von Freydorf verpflichtet, der auch einen Gastauftritt hat. Gemixt wurde die neue Scheibe von Christoph Wieczorek (ANNISOKAY). Textlich geht es darum, seine Ziele im Auge zu behalten, sich neuen Herausforderungen zu stellen und die Unterdrückung zu bekämpfen. Auch gesellschaftliche Themen sowie die akute Lage unserer Zeit werden auf "Convergence" behandelt.Zu "This Is What We Die For" haben TENSIDE bereits ein Video veröffentlicht:Pünktlich zu Beginn des neuen Jahres begeben sich TENSIDE außerdem auf Tour. Hier die aktuellen Livedates:12.01.2017 Berlin – Privatclub13.01.2017 München – Backstage14.01.2017 Köln – Underground15.01.2017 Hamburg - Logo