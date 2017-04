CHRISTMAS ROCK NIGHT 2016: die Timetables stehen!

Kurz vor knapp stehen nun endlich die Timetables für die Main-, Side- und Talkstage der diesjährigen CHRISTMAS ROCK NIGHT im nordrheinwestfälischen Ennepetal. Ab morgen um 17 Uhr bis Samstag um Mitternacht gibt es dort im Haus Ennepetal nahezu rund um die Uhr christlich inspirierte Rock- und Metalmukke vom Feinsten. Mit dabei sind Hochkaräter der Szene wie WOLVES AT THE GATE, DISCIPLE, FIT FOR A KING und PHINEHAS. Für Kurzentschlossene sind vor Ort noch einige Resttickets an der Abendkasse erhältlich. Leider haben die Melodic-Rocker von ILIA aus Arkansas kurzfristig abgesagt, als Ersatz spielen dafür FIT FOR A KING ein Special-Set am Freitag mit Songs, die sie sonst nicht zum Besten geben. Anbei die Timetables: