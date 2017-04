Vatertag 2017 – Ab nach Kiel zum "Metaltörn"

Metalheads können den Vatertag am 25. Mai 2017 an Bord der "MS Laboe" verbringen – die startet zum Metaltörn in Kiel die schwimmende Vatertagstour. Neben DJ Otti und DJ Holger aus dem Ballroom Hamburg ist auch Mambo Kurt mit seiner Heimorgel an Bord. Zudem können Vatertags-Metal-Matrosen auch selber tätig werden ...