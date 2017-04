HARM'S WAY unterzeichnen bei Metal Blade Records

Metal Blade Records haben die Chicagoer Metal/Hardcore-Einheit HARM'S WAY unter Vertrag genommen. Die Band schreibt gerade am Nachfolger des 2015er Albums 'Rust' und bringen ihren vierten Longplayer 2017 heraus.

HARM'S WAY haben sich 2006 gegründet und mittlerweile über alte Genre-Grenzen hinweggesetzt. So kombinieren sie auf ihrer letzten Scheibe industrielle Monotonie mit der Aggression von Metal und Hardcore. 2009 erschien 'Reality Approaches', 2011 'Isolation', hinzu kamen mehrere EPs. Wer mehr wissen will, liest unser Interview (2006) oder checkt harmswayband.bandcamp.com.