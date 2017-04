ACCEPT zeigen Liveveideo zu "Pandemic"

ACCEPT haben einen weiteren Song aus ihrem kommenden Livealbum "Restless And Live" veröffentlicht. Schaut euch das Livevideo zu "Pandemic" jetzt an:

Zur Ensteheung des am 13.01.2017 erscheinenden Live-Packages, das den kompletten Auftritt beim Bang Your Head!!! 2015 enthält, erzählt Gitarrist Wolf Hofmann: „Um ehrlich zu sein, war das Ganze nie wirklich geplant, es ist irgendwie einfach passiert. Wir wussten, dass die Shows beim Bang Your Head!!! immer aufgenommen werden, also dachten wir uns einfach: Ja, lasst es sie filmen!"

Auch Andy Sneap ist sich sicher, dass die tolle Bühne für den perfekten Rahmen gesorgt hat. Daraufhin wieder Wolf: „Ja, aber auch die Menge hat einen großen Teil dazu beigetragen! Wir haben dort ja schon einmal gespielt und deshalb hat es sich sehr vertraut angefühlt, das Ganze einfach mal aufzunehmen und zu sehen, was passiert. Als wir dann das Filmmaterial erhalten haben, dachten wir uns nur: Wow, das ist der Hammer!“