MAJESTY veröffentlichen neue Single "Die Like Kings"

Bandleader Tarek erklärt: "Voller Stolz präsentieren wir euch mit "Die Like Kings" den ersten Song unseres am 03.03.2017 erscheinenden neuen Albums "Rebels". "Die Like Kings" ist ein Song voller Power und Leidenschaft und ich hoffe ihr habt viel Spaß damit wenn ihr ihn in voller Lautstärke anhört! Wenn ihr Fragen zum Song oder zum Album habt, dann stellt sie uns einfach mit dem Hashtag #Rebels auf allen unseren sozialen Netzwerken."

Wer das Album digital vorbestellt, erhält "Die Like Kings" direkt als Download.

Schaut euch euch die Trailer zu "Rebels" an:

Studio Trailer #1:



Studio Trailer #2:



Studio Trailer #3: