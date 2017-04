MARILLION: Auf Tour 2017 / Neues Livealbum

Im April 2017 starten MARILLION ihre Europatournee zum aktuellen Album "F.E.A.R.". Außerdem erscheint am 20.01.2017 mit "Marbles In The Park" eine neue Live-Veröffentlichung der Progger.

Seit 2002 und im 2-Jahres Rhythmus begrüßen MARILLION ihre Fans zu einem ganz besonderen Event: dem MARILLION-Weekend. An drei Tagen tauchen ihre Fans noch tiefer in die "Marillion" -Welt ein, treffen ihre Band tagsüber persönlich und an jedem der drei Abende bietet die erfolgreiche Progressive Rock Band ihrem Publikum eine großartige Liveshow, jeweils mit einer unterschiedlichen Setlist, bestehend aus von Anfang bis Ende gespielten Alben, Fan-Favoriten und musikalischen Marillion-Raritäten.

Vom 20. März bis 22 März 2015 fand das Marillion-Weekend in den Niederlanden statt. Der Samstagabend stand ganz im Sinne eines ihrer erfolgreichsten Alben: MARILLION performten „Marbles“ in voller Länge und mit handverlesenen Zugaben. Am 20. Januar 2017 erscheint mit “Marbles In The Park” die beindruckende Liveshow samt atemberaubender Projektionen und Lasereffekte sowie dem hervorragenden High-Definition-Sound erstmalig als Doppel-CD, DVD und Blu-ray.

Eine kleine Einsicht bietet vorab das Live Video zu “You’re Gone”:

Und hier die Tourtermine für 2017:

MARILLION LIVE 2017



7. April 2017 Lodz, Poland – Wytwórnia

28. April 2017 Leicester, UK – De Montfort Hall

19. Mai 2017 Santiago, Chile – Teatro Caupolicán

30. Juni 2017 Barcelona, Spain – Be Prog! My Friend Festival

19. Juli 2017 Hamburg, Germany - Grosse Freiheit 36

20. Juli 2017 Berlin, Germany - Huxleys Neue Welt

22. Juli 2017 Bremen, Germany – Musical Theater

23. Juli 2017 Cologne, Germany - E-Werk

25. Juli 2017 Frankfurt, Germany - Batschkapp

26. Juli 2017 Nürnberg, Germany - Löwensaal

29. Juli 2017 Rottenburg, Germany - Rock of Ages Festival

13. Oktober 2017 London, UK – The Royal Albert Hall