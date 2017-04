BYZANTINE neu bei Metal Blade - Videoupdate zum kommenden Album "The Cicada Tree"

Die Groove-Metaler BYZANTINE aus West Virginia, USA haben ihr sechstes Album und Metal Blade Debüt fertiggestellt. 'The Cicada Tree' erscheint im Frühjahr 2017, Im Video gibt die Band jetzt ein Update zum Stand der Dinge:

Chris Ojeda (Gesang, Rhythmusgitarre): "'The Cicada Tree' repräsentiert 16 Jahre einer im Underground gedeihenden Heavy Metal Band. Byzantine waren seit dem Jahre 2000 etwas langsamer unterwegs, haben aber konstant an der Verbesserung ihrer Heavy Metal Rezeptur gearbeitet und sind jetzt mit der Unterstützung von Metal Blade Records dort angelangt, dass sie ihre Musik endlich auf größeren Bühnen vorzeigen können."

BYZANTINE wurden 2000 von Sänger und Gitarrist Chris Ojeda sowie dem nunmehrigen Ex-Klampfer Tony Rohrbough gegründet. Nach drei Alben auf Prosthetic Records, Tourneen mit Lamb of God, Auftritten beim New England Metal und Hardcore Festival löste sich die Truppe 2008 auf. 2012 kamen BYZANTINE erneut in ihrer klassischen Besetzung zusammen und hauten zwei Alben heraus, die durch Kickstarter und Pledge Music finanziert herausgebracht wurden.

http://www.byzantinemetal.com