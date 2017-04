Drone Sounds ohne Schlagzeug. Dafür steht die schweizer Band TWINESUNS , dnd die veröffentlicht Anfang 2017 ihr neues Werk "The Empire Never Ended".

Tracklist

1. Simon The Magus (8:32)

2. Die Zeit Ist Da (13:38)

3. System Regained (11:03)

4. Pneuma (6:07)

5. The Empire Never Ended (10:43)

6. Going Through Life With Eyes Closed (9:51)

7. Firebright (12:18)

Einen kleinen Appetizer gibt es auch: