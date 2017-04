MUDDY MOONSHINE - Finnische Southern Rock Band veröffentlicht Debut "Muddy & Wild"

Die Finnische Southern Rock Band MUDDY MOONSHINE, vielleicht die nördlichste ihrer Art auf unserem Planeten, bringen ihr Debutalbum "Muddy & Wild" am 16. Dezember 2016 durch Secret Entertainment zu Gehör. Zu dem Song "This Town of Mine"...

... gibt es ein Video: This Town Of Mine.



Tracklist:

01. Back In Jail

02. Drunk As Fuck

03. This Town Of Mine

04. Moonshineman

05. Bottle Of Love

06. Funkytown

07. River

08. Blued Steel Blues

09. Russian Pussycat Blues

10. Stomp

11. Succubus

Das Album kann auf Spotify gehört werden:

http://secretentertainment.us14.list-manage1.com/track/click?u=f1fc470ce1d3d98404f1e8990&id=9e808ebb7e&e=954b377a39

MUDDY MOONSHINE sind:

Aleksi Ahokas – Vocals

Jarmo Ikala - Guitars/Slide

Jonne Roth - Guitars

Kim Sandström - Bass

Saku Manninen - Drums

Stefan Granroth – Guitars

Links:

http://www.muddymoonshine.com

https://www.facebook.com/officialmoonshine

https://www.instagram.com/muddy_moonshine/

http://www.twitter.com/muddymoonshine