OPETH: Re-Release der ersten drei Alben

OPETH veröffentlichen ihre ersten drei Alben auf CD und LP neu. Die drei Alben "Orchid", "Morningrise" und "My Arms Your Hearse" sind ab heute in den neuen Fassungen erhältlich.

Folgende Versionen gibt es:

ORCHID - CD

• MintPack • 8 page booklet •

1. In Mist She was Standing – 14:09

2. Under the Weeping Moon – 9:53

3. Silhouette – 3:08

4. Forest of October – 13:05

5. The Twilight is my Robe – 11:02

6. Requiem – 1:12

7. The Apostle in Triumph– 13:01

8. Into The Frost of Winter – 6:20

ORCHID - LP

• 2LP • Transparent Pink vinyl • 180gram • Gatefold sleeve •

Side A: 1. In Mist She was Standing – 14:09 2. Under the Weeping Moon – 9:53

Side B: 3. Silhouette – 3:08 4. Forest of October – 13:05

Side C: 5. The Twilight is my Robe – 11:02 6. Requiem – 1:12

Side D: 7. The Apostle in Triumph– 13:01 8. Into The Frost of Winter – 6:20



MORNINGRISE - CD

• MintPack • 12 page booklet •

1. Advent – 13:45

2. The Night and The Silent Water – 11:00

3. Nectar – 10:09

4. Black Rose Immortal – 20:15

5. To Bid You Farewell– 10:55

6. Eternal Soul Torture – 8:36



MORNINGRISE - LP

• 2LP • White vinyl • 180gram • Gatefold sleeve •

Side A: 1. Advent – 13:45 2. The Night and The Silent Water – 11:00

Side B: 3. Nectar – 10:09

Side C: 4. Black Rose Immortal – 20:15

Side D: 5. To Bid You Farewell– 10:55 6. Eternal Soul Torture – 8:36



MY ARMS YOUR HEARSE - CD

• MintPack • 8 page booklet •

1. Prologue – 0:59

2. April Ethereal – 8:42

3. When – 9:14

4. Madrigal– 1:26

5. The Amen Corner – 8:44

6. Demon of the Fall – 6:13

7. Credence – 5:26

8. Karma – 7:50

9. Epilogue – 4:02

10. Circle of the Tyrant – 5:12

11. Remember Tomorrow – 5:00



MY ARMS YOUR HEARSE - LP

• 2LP • Clear vinyl • 180gram • Gatefold sleeve •

Side A: 1. Prologue – 0:59 2. April Ethereal – 8:42 3. When – 9:14 4. Madrigal– 1:26

Side B: 5. The Amen Corner – 8:44 6. Demon of the Fall – 6:13

Side C: 7. Credence – 5:26 8. Karma – 7:50

Side D: 9. Epilogue – 4:02 10. Circle of the Tyrant – 5:12 11. Remember Tomorrow – 5:00