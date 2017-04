DESERTED FEAR veröffentlichen Single „The Carnage“

Die Band kommentiert: "Wir freuen uns Euch heute einen weiteren Song von unserem kommenden Album 'Dead Shores Rising' zu zeigen! Es ist uns noch nie so schwer gefallen die Vorabsongs auszuwählen, da uns einfach jedes Lied so sehr am Herzen liegt und wir uns da echt nicht einig geworden sind. Daher haben wir das Album schon mal ein paar Kumpels und Fans gezeigt und mit knapper Mehrheit ist die Wahl gefallen ... Viel Spaß mit 'The Carnage'!“