STEEL PANTHER veröffentlichen Lyric Video zu "Anything Goes"

Als Weihnachtsbonus können sich Fans, die ‘Lower The Bar’ auf iTunes oder Amazon vorbestellen, direkt ‘Anything Goes’ sowie die erste Single ‘She’s Tight’ runterladen. ‘Anything Goes’ steht außerdem als Stream bei Spotify und Apple Music zur Verfügung. Außerdem können Fanthers ganz besondere ‘Lower The Bar’ – Packages auf PledgeMusic oder SteelPantherRocks.com vorbestellen.

Weniger erfreulich ist, dass die Veröffentlichung von ‘Lower The Bar’ um einen Monat auf den 24. März verschoben wurde, da sich Schlagzeuger Stix Zadinia einer Reha unterziehen musste, um seine Alkoholsucht in den Griff zu bekommen.

“Nach Monaten des Tourens, waren der viele Alkohol und die von mir so geliebten extrascharfen Peperonis einfach zu viel für meinen Magen,” erzählt Stix. “Ich möchte mich bei meinen Freunden, meiner Familie und ganz besonders bei Satchel entschuldigen, der das Pech hatte, im Tourbus den Schlafplatz unter mir zu haben und so leider des Öfteren Leidtragender meiner komatösen Alkoholschisse war. Nun, da mein Kopf wieder frei ist – und mein Darm auch – kann ich mich endlich voll und ganz auf die ‘2017 Girls in a Row’-Tour konzentrieren.”

Lower The Bar Trackliste:

1. Goin’ In The Backdoor

2. Anything Goes

3. Poontang Boomerang

4. That’s When You Came In

5. Wrong Side Of The Tracks (Out In Beverly Hills)

6. Now The Fun Starts

7. Pussy Ain’t Free

8. Waster Too Much Time

9. I Got What You Want

10. Walk Of Shame

11. She’s Tight

Bonus Tracks (nur Deluxe CD)

12. Red Headed Step Child

13. Momentary Epiphany