QUEENSRYCHE haben ein Video zu ihrem Song "Bulletproof" veröffentlicht. Todd La Torre zum Inhalt des Clips: "Bulletproof is a journey through a relationship gone bad, however painful the relationship is you still find a way to persevere. We elected to present the song in a live setting as a sharp contrast to the videos we've done for the "Condition Hüman" album to help bring this chapter to a close and start the next journey." Viel Spaß beim Angucken: