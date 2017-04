BOARS veröffentlichen ihr komplettes Album "There will be parties, there will be fun, there will be gallows for everyone" als Stream.

Die französische Electro / Rock / Punk-Crossover Band BOARS hat ihr jüngst erschienenes Debütalbum "There will be parties, there will be fun, there will be gallows for everyone" über ihr deutsches Label DarkTunes Music Group (Binäre Division, Dust In Mind, Smash Hit Combo ...) auf die Major Download Plattformen gestellt. Es ist unter anderem hier zu finden:

Bandcamp