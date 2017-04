FARMER BOYS Comeback - Neues Album und Termine 2017

"Neues Album - Herbst 2017 / Kaufen Sie ihre Tickets jetzt!"

Farmer Boys 2017 live:

27.4.2017 Hamburg – Hafenklang

28.4.2017 Köln - Club Bahnhof Ehrenfeld

29.4.2017 Stuttgart – LKA Longhorn

Die Alternative Metal Band Band startete in den 90ern mit Alben wie "Countrified" und "Till The Cows Come Home", die auch dem Crossover zugeordnet wurden. Später entwickelte sich der Sound in Richtung Modern Rock / Synthie-Metal mit deutlichem 80er-Einschlag. Die Band veröffentlichte das letzte Album 2004, löste sich danach aber nie offiziell auf und spielte zuletzt auf dem Summer-Breeze-Festival 2011. Gitarrist Alex Scholpp machte mit diversen Musikprojekten von sich reden, darunter bei Tarja Turunen, The Help, Farmer Boys, Tieflader sowie Dacia & The WMD.

Das neue FARMER BOYS Album soll im Herbst 2017 erscheinen.

Line-Up:

Matthias Sayer - Vocals

Alex Scholpp - Guitars

Ralf Botzenhart - Bass

Richard Due - Keyboards

Timm Schreiner - Drums

Farmer Boys Diskografie:

1996 – Countrified (BMG Ariola / Absorbing)

1997 – Till The Cows Come Home (BMG Ariola / Absorbing)

2000 – The World Is Ours (Motor Music)

2004 – The Other Side (Nuclear Blast)

Farmer Boys auf Facebook