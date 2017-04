Das Album wird passend "Unplugged" heißen und via Pelagic Records am 17.2.17 veröffentlicht.

Beeinhalten wird das Album neun Tracks der beiden Werke "Here Comes The Sun" und dem 2012er Werk "The Dreamer's Hideaway". Aufgenommen wurden die Songs im Théâtre de La Coupe d'Or. Außerdem wird es zwei neue Studiosongs geben und eine Coverversion des DEPECHE MODE Klassikers "People Are People".