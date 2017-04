WOLFHEART: auf Tour mit INSOMNIUM und neues Album

Hier die Tourdaten:

11.01. (DE) Bochum, Matrix

12.01. (DE) Aschaffenburg, Color-Saal

13.01. (BE) Vosselaar, Biebob

14.01. (FR) Lyon, O-Totem

16.01. (GB) Birmingham, Rainbow Warehouse

17.01. (GB) Manchester, Sound Control

18.01. (GB) London, O2 Academy Islington

19.01. (NL) Nijmegen, Doornroosje

20.01. (DE) Hamburg, Gruenspan

21.01. (DE) Erfurt, From Hell

22.01. (DE) Berlin, Lido

24.01. (CS) Prague, Futurum

25.01. (DE) Stuttgart, Im Wizemann

26.01. (AT) Vienna, Szene

27.01. (DE) Munich, Technikum

28.01. (CH) Zurich, Dynamo

Außerdem erfreuen uns die Finnen am 3. März 2017 mit ihrem neuen Album "Tyhjyys", was so viel wie "Leere" bedeutet. Dabei ist die Thematik gar nicht so leer: Es soll um Mutter Natur mit all ihrer Macht gehen. Im neuen Album sollen symphonische Elemente mit Extrem-Metal, Nordic Death Metal, Doom und Black Metal verschmelzen.