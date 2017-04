WINTERSUN veröffentlichen 2017 ein neues Studioalbum

Es gibt sie noch: Fünf Jahre nach dem Release ihres zweiten Longplayers "Time I" werden die Finnen WINTERSUN 2017 ein brandneues Studioalbum veröffentlichen. Dabei wird es sich allerdings nicht um das lang erwartete "Time II", sondern einen anderen Longplaer mit 53 Minuten an neuem Material handeln.

Das schreiben die Jungs über ihre Pläne für 2017:

WAS IST "ES"?

Wir haben 2017, Freunde und das wird ein großartiges Jahr! Zeit für große WINTERSUN News? Absolut!

Als wir sagten "Es ist erledigt", meinten wir nicht die Fertigstellung von »Time II«, sondern ein NEUES ALBUM! »Time II« wird nicht WINTERSUNs nächster Longplayer, aus Gründen, die wir bereits in früheren Updates und Interviews bekanntgaben.

Also was ist "ES" nun? "ES" ist ein NEUES ALBUM und es ist zu 100% fertig gestellt! Und nein, natürlich ist das nicht der offizielle Titel des Albums. Diese Scheibe wird neu und anders sein, aber genauso gut und vielleicht sogar ein bisschen besser in mancher Hinsicht. Ihr bekommt 53 Minuten geballtes WINTERSUN Material geboten (ohne Intro-Tracks!), das mit einem genialen Konzept daherkommt.

Dieses Album wird der DRITTE LONGPLAYER von uns werden. Details wie den richtigen Titel und die Tracklist werden wir nach und nach ankündigen und bald fügen wir die Teile des großen Puzzles für Euch zusammen. Es wird ein ganz neues WINTERSUN Erlebnis. Und bald wird alles Sinn ergeben, versprochen.

Dieses Album ist übrigens nicht das Einzige, was wir gemacht haben, es kommt noch mehr - und es wird Euch umhauen. Also folgt uns mit dem "Notification ON"-Button auf Facebook und verpasst kein Update mehr zum neuen Album! DANKE, FREUNDE!

- WINTERSUN