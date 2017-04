OVERKILL sprechen über die Aufnahmen zu "The Grinding Wheel"

In einem ersten Track-by-Track-Video stellen OVERKILL einige Songs aus ihrem am 10.02.2017 erscheinenden Album "The Grinding Wheel" vor. Die Jungs aus New Jersey erzählen interessante Details zu den Songs 'Mean Green Killing Machine', 'Goddamn Trouble', 'Our Finest Hour' und 'Shine On'.

»The Grinding Wheel« wurde von der Band selbst produziert. Um den Mix kümmerte sich Andy Sneap (MEGADETH, ACCEPT, EXODUS). Das Artwork wurde wieder von Travis Smith (NEVERMORE, OPETH, SOILWORK, DEATH...) erstellt.

Die Tracklist:

01. Mean, Green, Killing Machine

02. Goddamn Trouble

03. Our Finest Hour

04. Shine On

05. The Long Road

06. Let's All Go To Hades

07. Come Heavy

08. Red White And Blue

09. The Wheel

10. The Grinding Wheel