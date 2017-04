LIFE OF AGONYs neues Werk erscheint im April

LIFE OF AGONY - Cover von "A Place Where There's No More Pain"

Das neue Werk von LIFE OF AGONY wird im am 28. April erscheinen. Das Artwork steht bereits fest, zudem gibt es einen ersten Video-Teaser.

Lange lange Zeit war es extrem ruhig um das Quartett aus New York. Doch dann gab es die Gerüchte um die Reunion, einige Auftritte und einen neuen Plattendeal bei Napalm Records. Die ersten Spekulationen über ein neues Album traten auf und wurden bestätigt. Und jetzt ist es offiziell: Das fünfte Album von LIFE OF AGONY wird "A Place Where There's No More Pain" heißen und im April 2017 erscheinen.

Gemixt wird das Album von Matt Brown. Gemastert wird das Werk von Ted Jensen, der auch schon mit Bands wie ALICE IN CHAINS, DEFTONES und MACHINE HEAD zusammen gearbeitet hat.

Hier der Teaser: